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9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi

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#Eskişehir#Boğulma#İrfan Bağrıaçık
9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 14:41

Eskişehir’de sulama kanalına düşen 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuğu kurtardıktan sonra suda kaybolan ve dalgıçlar tarafından cansız bedeni 500 metre ileride bulunan evli ve 4 çocuk babası İrfan Bağrıaçık (56), gözyaşlarıyla toprağa verildi.

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Tepebaşı ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi'nde 9 yaşındaki İ.M.E. isimli çocuk sulama kanalına çevresinde dolaşırken suya düştü. Bunu gören İrfan Bağrıaçık, suya atlayıp küçük çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtardı.

9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi

Küçük çocuk sudan çıkarılırken, bu sırada İrfan Bağrıaçık suda kayboldu. Olayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sulama kanalı üzerinde arama yapan ekipler, Bağrıaçık'ı kaybolduğu noktadan 500 metre ileride ölü olarak buldu.

9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi

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Sudan çıkarılan Bağrıaçık'ın cenazesi, savcılık ve polisin incelemesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi

İrfan Bağrıaçık için Yeşiltepe Meydan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye İrfan Bağrıaçık’ın yakınları ile mahalleli katıldı. Bağrıaçık, cenaze namazının ardından Esentepe Mahalle Mezarlığı’nda gözyaşlarıyla toprağa verildi. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki İ.M.E.'nin ise durumunun iyi olduğu belirtildi. 

9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi

9 yaşındaki çocuğu kurtarırken hayatını kaybetmişti... 4 çocuk babası adam gözyaşları içinde toprağa verildi

 

 

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#Eskişehir#Boğulma#İrfan Bağrıaçık

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