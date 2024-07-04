9. Yargı Paketi Meclis’te

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Yargı Reformu Strateji Belgesinin 9’uncu ayağını oluşturan torba yasa teklifinin büyük bölümü, Anayasa Mahkemesi’nce (AYM) iptal edilip yeniden düzenlenmesi gereken konulardan oluştu.

HAKARETTE 2 YIL SÜRE: Teklife göre, Türk Ceza Yasası’nda öngörülen değişiklikle soruşturulması ve yargılaması şikâyete bağlı olan “hakaret” suçunda şikâyet süresi “her ne surette olursa olsun” eylemin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

İKİ SOYADI BİRLİKTE: AYM daha önce kadının erkeğin soyadını alacağına yönelik hükmü iptal etmiş, hükümete yeni bir düzenleme yapması için süre vermişti. Hükümet yeni düzenleme yerine AYM’nin iptal ettiği düzenlemeyi yeni yargı paketine aldı. Teklifte, “Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır. Evlendirme memuruna veya daha sonra nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir” denildi. Teklifi anlatan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kadınların “kızlık soyadı” denilen önceki soyadını da kullanabileceğini, ancak “aile bütünlüğünün zarar görmemesi ve çocukların olumsuz etkilenmemesi” amacıyla evlenince eşlerinin soyadını kullanmaları şartından vazgeçilmediğini vurguladı.

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“ETKİ AJANLIĞI” YOK: Güler, kamuoyuna “etki ajanlığı” olarak aktarılan düzenlemenin teklifte yer almadığını, ancak bu konudan bağımsız olarak casusluk suçunun gelecekte yeniden düzenlenmesini istediklerini belirtti. Mevcut yasal düzenlemenin teknolojik gelişmeler karşısında yetersiz kaldığını belirten Güler, “Türkiye’de bu tür suç işleyen kişi ve yapılarla etkin mücadele edilmesi gerekiyor. Özellikle bir istihbarat örgütü veya bir ülke adına ülkemizde de TCK’yı ihlal eden değişik suçlar işlenebilmektedir. Bunun çerçevesi daha somut bir maddeye eriştiğinde önümüzdeki günlerdeki tekliflerimizde yer alacaktır. Etki ajanlığı gibi hususlar teklifimizde zaten hiç yer almamıştı” dedi.