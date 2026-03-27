9 ünlü serbest bırakıldı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince önceki gün yapılan operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı. Yurtdışında olan oyuncu Hande Erçel ile bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştı. Gözaltına alınan 14 şüpheli önceki gün Adli Tıp Kurumu’na götürülerek, uyuşturucu testi için saç ve kan örnekleri alınmıştı. Hande Erçel ise sosyal medya hesabından, eğitim için bir aydır yurt dışında olduğunu Türkiye’ye dönerek gerekli açıklamaları yapacağını ve ifadesini vereceğini söylemişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 14 kişi dün sabah Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na götürüldü. 14 şüphelinin ifade işlemleri için 4 Cumhuriyet savcısının görevlendirildiği öğrenildi. Savcılık ifadelerinin ardından, Fikret Orman, Burak Elmas, Güzide Duran ile Didem Soydan, ‘yurt dışına çıkış yasağı’ adli kontrolü uygulanarak serbest bırakıldı. Şüpheliler Ferhat Aydın, İsmail Behram Perinçekli’ye, ‘konutu terk etmeme (ev hapsi), Tuğçe Özbudak Kılıçarslan’a ise ‘yurtdışı çıkış yasağı’ ve ‘ev hapsi’ adli kontrol uygulanmasına karar verildi. Koray Serenli, Mustafa Tari, Onur Talay ve Sezgin Köysüren nöbetçi hâkimlikteki ifadelerinin ardından tutuklandı. Onur Bükçü ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Fikret Orman ifadesinde, “Hayatım boyunca sağlıklı yaşama önem verdim. Hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Hatta görmedim dahi diyebilirim. Adli Tıp Kurumu’nda saç, kan ve idrar örneği verdim. Bu test sonuçlarının da negatif çıkacağından eminim” dedi. Burak Elmas ise “Hiçbir şekilde uyuşturucu kullanmadım. Yanımda kullanan bir kişiye rastlamadım” ifadelerini kullandı.