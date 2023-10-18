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9 ülkenin katıldığı Erciyes 2023 Tatbikatı başladı!

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#Kayseri#İncesu#Azerbaycan
9 ülkenin katıldığı Erciyes 2023 Tatbikatı başladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 21:33

Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 1'inci Komando Tugayı Komutanlığınca düzenlenen 'Erciyes 2023 Tatbikatı', hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. 7 ülke askerinin fiilen olmak üzere 9 ülkenin katıldığı tatbikatta kılavuz birlikler gece atlayışı yaptı.

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Kayseri 1'inci Komando Tugayı tarafından yapılan Erciyes 2023 hava indirme tatbikatı hava indirme kılavuz harekatıyla başladı. Tatbikatta Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan, Libya ve Pakistan'dan katılan 18 rütbeli asker yer aldı. Askerler CASA CN235 askeri uçakla 3 bin 500 metreden serbest gece atlayışı yaptı.

9 ülkenin katıldığı Erciyes 2023 Tatbikatı başladı



Erciyes 2023 tatbikatına, 4'üncü Kolordu Komutanı Tümgeneral Ahmet Kurumahmut da katıldı. 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığındaki kılavuz tatbikatının hazırlıklarını yerinde inceleyen Kurumahmut, gece atlayışı öncesi askerleri selamladı.

9 ülkenin katıldığı Erciyes 2023 Tatbikatı başladı

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TATBİKATTA652 ASKER YER ALACAK

Sabah saatlerinde İncesu'da Şehit Piyade Teğmen Hasan Bak Atma-Atlama sahasında devam edecek tatbikatta, aralarında yabancı askerlerin de olduğu 652 asker yer alacak. Tatbikatta 67 farklı türde askeri araç ve 354 değişik cins ve çapta silah kullanılacak. Erciyes 2023 tatbikatının son gününde aralarında yabancı ülke askerlerinin de yer alacağı birlikler, 1200 fitten statik atlayış gerçekleştirecek. Tatbikatının sonunda ise 9 asker saygı atlayışı yapacak. 

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#Kayseri#İncesu#Azerbaycan

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