9 Temmuz 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi - MPİ 664. hafta Süper Loto sonucu sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi binasında noter canlı çekiliş heyeti huzurunda tamamlanan, 664. hafta Süper Loto sonuçları MPİ'nin internet sitesinden ilan edildi. Süper Loto oyununda 6 şanslı rakamı tahmin edenler ikramiyelerini almaya hak kazanacak. İşte, Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar.

9 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 664. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen 9 Temmuz Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLDU?

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen 1 kişi 1.917.983,10 TL kazandı.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.