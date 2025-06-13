9 taksi plakası satıldı

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İhaleye kapalı teklif usulüyle katılım sağlandı. İBB, ihale kapsamındaki her bir taksi plakasının muhammen bedelini 4 milyon 250 bin artı KDV olarak belirledi. Yeni plaka sahibi olmak isteyenler, geçici teminat bedeli olarak ise 127 bin 500 TL yatırdı.

Dün sabah, Yenikapı’daki Dr. Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde, İBB Genel Sekreteri Prof. Dr. Volkan Demir yönetiminde gerçekleşen ihaleye sadece 30 istekli kapalı teklif verdi. Teklif veren 30 kişiden 25’i ihaleye iştirak etti. 6 kişi, evrakında eksiklik olması nedeniyle ihale dışı bırakıldı. 19 teklif mektubu açıldı. İhaleye katılanlardan 14 kişinin teklifi geçerli görülüp, bu teklif sahipleriyle açık artırmaya gidildi.

KULLANIM HAKKI 29 YILLA SINIRLI

İlk olarak 001 numaralı plaka satışa sunuldu. Yapılan açık artırma sonucu Burhan Ergelen, 4 milyon 852 bin lira bedelle 34 TUA 001 plakanın sahibi oldu. 002 plakanın sahibi, 4 milyon 601 bin lira ile Metin Kacı, 003 plakanın sahibi ise 4 milyon 520 bin lira ile Berna Erkurtoğlu oldu. Dünkü ihalede sadece 9 plaka satıldı. Satılamayan plakalar için de önümüzdeki günlerde yeniden ihale açılacak.

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Önceki dönemlerde verilen taksi plakaların süresiz kullanım hakkı bulunurken, söz konusu taksilerin kullanım hakkı 29 yılla sınırlandırıldı.