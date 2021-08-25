9 polisin katili PKK’lı terörist İstanbul’da yakalandı

PKK’lı terörist Sonuç Gürdeğir, 9 Ekim 2014’te dönemin Bingöl İl Emniyet Müdürü Atalay Ürker ve korumasının yaralanması, 2 polisin şehit edilmesi ile 1 Ağustos 2016’da Bingöl Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’ne ait zırhlı araca yönelik 7 polisin şehit olduğu, 3’ünün de yaralandığı bomba yüklü araç saldırısında yer almıştı. Türk istihbarat birimlerinin takibi altındaydı. Terörden arananlar listesinin turuncu kategorisinde aranıyordu.

EYLEM İÇİN İSTANBUL’DA

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı, terör örgütünün sözde Erzurum eyaleti sorumlusu olan teröristin sansasyonel eylem yapmak için İstanbul’a gittiğini belirledi. İstanbul ve Bingöl Emniyet müdürlüklerine bilgi verildi. Terörist İstanbul’da kendisine lojistik destek sağlayacak olan bir kişiyle buluştu, Ataşehir’deki bir eve yerleşti. İstihbarat birimleri evi takip altında tutarken, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nün seçkin bir operasyon timi hazırlandı. Dün şafak vakti düzenlenen operasyonla terörist Gürdeğir ve örgüte lojistik destek sağladığı belirtilen kadın şüpheli Derman B. yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüphelinin İstanbul Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri sürüyor.

SOYLU: ATALAY MÜDÜRÜM, BİR HAİN DAHA YAKALANDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, teröristin saldırısında yaralanan Emniyet Müdürü Atalay Ürker’i de etiketleyerek, “Atalay müdürüm; birçok eyleme karışan, sana ve evlatlarımıza pusu kuran bir hain daha yakalandı. Şehitlerimizin ruhu şâd olsun. Emniyetteki her daim gurur duyduğun kardeşlerin, TURUNCU Kategorideki teröristi kıskıvrak yakaladılar. Şimdi hesap zamanı” mesajını paylaştı.

Atalay Ürker

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