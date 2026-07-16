9 noktada alevlerle mücadele

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Bursa’nın Büyükorhan ilçesine bağlı Osmanlar Mahallesi’ndeki tarım arazisinde, dün saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle büyüyüp ormana sıçradı. Yangın Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan müdahalesiyle 2.5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

20 DÖNÜM KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Aydın’ın Karacasu ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. 6 arazöz ve 3 su tankeri ile söndürme çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, saat 09.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında 20 dönüm kızılçam ormanının yanarak zarar gördüğü tespit edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatıldı.

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DÜKKÂN ÇALIŞANI ŞÜPHELİ BULUNDU

Muğla’nın Ortaca, Kavaklıdere ve Milas ilçelerinde de önceki gün peş peşe yangın çıkmıştı. Ortaca Gölbaşı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü. Yangında yaklaşık 30 dönüm ormanlık alan zarar görmüştü. Orman İşletme Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yangının çıkış noktasının Muğla-Fethiye karayolunda hasır, sepet, polyester türü hediyelik eşya yapıp satan işyeri olduğunu tespit etti. Olayla ilgili işyerinde çalışan bir kişi gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından ‘tedbirsizlik nedeniyle yangına sebebiyet verme’ suçundan adliyeye sevk edildi.

İKİNCİ GÜNÜNDE KONTROL ALTINDA

Muğla’nın Milas ilçesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler rüzgârın da etkisiyle hızla yayılırken, ihbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık da yangın bölgesine giderek incelemede bulundu. Vali Akbıyık yaptığı açıklamada, yangına 12 helikopter, 8 uçak ile havadan, 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, jandarma ve emniyete bağlı 4 TOMA ve 517 personelle karadan müdahale edildiğini söyledi. Vali Akbıyık, 350 otel, 770 tatil sitesinden 1120 kişinin tedbir amaçlı tahliye edildiğini ifade etti. Ekipler, gece boyunca büyük uğraş verdi.

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Dün sabah 6 helikopter ve 4 uçakla ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesiyle yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 8 bin 500 dönüm alan zarar gördü.

Manisa’nın Akhisar ilçesindeki Evkafteke Mahallesi yakınlarındaki ormanda da dün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgârın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Bölgeye 8 uçak, 8 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi gece boyunca sürdü.

Manisa’nın Kula ilçesinde de ormanlık alanda çıkan yangın söndürülürken 150 dönüm kül oldu.

İzmir’in Buca ilçesinde dün otoban kenarındaki ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

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Çorum’un Laçin ilçesi Kuyumcu köyü yakınlarında çıkan orman yangını da ekiplerin müdahalesiyle gece kontrol altına alındı.