9 Nisan saat 17.00 için nefesler tutuldu... İttifakların listelerle imtihanı

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CUMHURBAŞKANI adaylarını ilan eden ittifaklarda sıra seçimlerde yarıştıracakları milletvekili aday listelerini belirlemeye geldi. Yeni seçim sisteminin hesaplama yöntemine göre avantaj sağlayacak ortak listeler konusunda yaşanan sıkıntıların zorladığı ittifaklarda farklı seçeneklere göre oyun planları geliştiriliyor.

Son ana kadar bir sürpriz olmazsa, Cumhur İttifakı’nda HÜDAPAR, AK Parti listelerinden MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi ise kendi listeleriyle yarışacak. SP, DEVA ve Gelecek Partileri arasındaki “tekli” ya da “çoklu” çatı seçenekli ittifak içinde ittifak görüşmelerinin henüz sonuç vermediği Millet İttifakı’nda ise kamuoyu yoklaması sonuçlarına göre az milletvekili çıkaran bazı illerde liste ortaklaşması seçeneğinden söz ediliyor. Yeşil Sol İttifakı’nda ise TİP kendi logosuyla seçimlere katılacağını duyurarak, listesini oluşturmaya başladı.

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SON ANA KADAR İKNA VE PAZARLIK

Ancak kulislerde, liste ortaklaştırmasına yönelik çabaların son ana kadar süreceği, gerekirse liderlerin de bu konuda devreye gireceği belirtilirken, “İttifak ortağı bir partinin kendi listesiyle seçime katılma isteği sorunun varlığı kadar çözüm niyetini de içerir. İşin doğası gereği ikna ve pazarlık süreçleri son ana kadar sürer. Partiler listelerine hafta sonu son şeklini vereceği için bu konular da en geç cumaya kadar öyle ya da böyle bir çözüme kavuşur” değerlendirmesi yapıldı.

MHP: 9 NİSAN’I BEKLEMEYECEK

SEÇİMLERE kendi logosuyla katılacağını açıklayan MHP’de ise milletvekili aday listeleri oluşturulmaya başlandı. Milletvekili Adayı Değerlendirme ve Tespit Komisyonu çalışmaları sonucu hazırladığı geçici aday listesini Genel Başkan Devlet Bahçeli’ye sundu. Bahçeli’nin kurmayları ile yapacağı çalışmaların ardından listeye son şekli verilecek. Kesinleştirilecek listenin YSK’ya teslimi için de 9 Nisan tarihi beklenmeyecek. 87 seçim çevresinde belirlenmiş kesin aday listesi 7 Nisan tarihinde önce kamuoyuna açıklanacak. Liste Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve Feti Yıldız tarafından YSK’ya sunulacak.

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Cumhur İttifakı

ERDOĞAN’IN LİSTE MESAİSİ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan bu hafta milletvekili listesi için yoğun bir mesai harcayacak. Aday adayları mülakat sürecinin ardından, listelerin değerlendirileceği Erdoğan’ın başkanlığındaki üst komisyonda, Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım, Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir ve Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da yer alıyor. Hafta sonuna kadar Ankara’da bulunacak olan Erdoğan’ın dün liste mesaisine milletvekilleriyle iftarın ardından parti Genel Merkezi’ne gelerek kurmaylarıyla devam ettiği öğrenildi. Erdoğan’ın ayrıca, bugün de büyükelçilerle iftarın ardından liste çalışmasına yoğunlaşacağı belirtiliyor. AK Parti’de bir-iki istisna dışında 3 dönemliklerin durumu ve mevcut milletvekillerinden hangilerinin listeye yeniden girip girmeyeceği konusunda çalışma yapılacak. Temayül yoklamalarından ve mülakatlardan hazırlanan raporları inceleyecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın sevdiği ve bölgede öne çıkan isimlerle ilgili son kararı verecek. Erdoğan’ın ortak liste konusunda MHP, BBP ve Yeniden Refah Partisi nezdinde son anda devreye girebileceğinden de söz ediliyor.

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Millet İttifakı

CHP LİSTEYİ OYLAYACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kurmaylarıyla birlikte üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü listesine son şeklini, cumartesi günü toplayacağı Parti Meclisi’nde (PM) onaylatarak verecek. Önemli ölçüde yeni isimlere yer verilmesi beklenen listelerde bazı parti yöneticilerinin yanı sıra bir çok milletvekilinin de liste dışı kalabileceği belirtiliyor. CHP’de liste çalışmalarının yanında bir yandan da ittifak ortaklarıyla ortak liste oluşturulmasına yönelik çabalara da ağırlık veriliyor. Olabildiğince çok yerde liste ortaklaştırmasından yana CHP, ittifak ortakları arasında mekik diplomasisi yürütürken, kulislerde CHP ve İYİ Parti’nin öncülüğünde az milletvekili çıkaran 15’e yakın ilde ortak liste çıkarılabileceğinden söz ediliyor. Bu iller arasında Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Gümüşhane, Kırşehir, Sinop, Bartın, Kilis, Iğdır, Tunceli ve Bayburt sayılıyor. Büyük kentlerde ise ittifak ortağı partilerin kendi logolarıyla seçime katılmalarına kesin gözüyle bakılıyor. Kılıçdaroğlu’nun da PM toplantısı öncesinde liste ortaklaştırması konusunda ittifak ortağı liderlerle temasa geçebileceği belirtiliyor.

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PAZARLIK MI HAZİNE YARDIMI MI

· KULİSLERDE ittifak ortağı bazı partilerin seçimlere kendi logolarıyla katılma isteğinin altında, ittifakın büyük partileriyle pazarlık masasında avantaj sağlama amacının yanı sıra, yüzde 3 seçim barajını aşıp Hazine yardımından yararlanma hedefinin de etkili olduğu konuşuluyor.

EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI

KIŞANAK’TAN TİP’E TEPKİ

DİĞER ittifakların aksine cumhurbaşkanı adayı çıkarmayan Emek ve Özgürlük İttifakı’nda da ayrı liste krizi yaşanıyor. Milletvekili adaylığı teklifi götürdüğü popüler isimlerle dikkat çeken Türkiye İşçi Partisi (TİP) de seçimlere kendi listeleriyle katılma kararı aldı. TİP Genel Başkanı Erkan Baş’ın, seçimlerde bazı bölgelerde kendi adaylarını ve listelerini çıkaracaklarını duyurmasının ardından, TİP’te bir çok popüler isme de yer verilmesi beklenen liste çalışmaları hız kazandı. Ancak TİP’in bu kararına, Emek ve Özgürlük İttifakı’nın bileşenlerinden HDP’den tepki geldi.

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SANCAR: ÇÖZÜLECEK

TİP’in kendi adaylarıyla seçime katılması halinde oyların bölüneceğine dikkat çeken HDP’liler, cumhurbaşkanı adayının da çıkarılmaması ile birlikte “ittifaka gerek yok” çıkışları yaparken, HDP’nin etkili isimlerinden Gültan Kışanak, TİP’in ayrı liste kararına, “Bir tek oyu bile heba etmeye kimsenin hakkı yok” tepkisini gösterdi. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ise “Göreceksiniz bu sorunlar en iyi sonuca bağlanacak şekilde çözülecektir. Kimsenin karamsarlığa veya kaygıya düşmesine gerek yok” dedi.