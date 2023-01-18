9 milyon TL dolandıran banka müdürü tutuklandı

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Eskişehir’de özel bir bankanın şube müdürlüğünü yapan Ayşe Pelin Üner, banka hesaplarında yapılan incelemenin ardından zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Ünver, savcılık sorgusunun ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, hesaplarda yapılan ilk tespitlere göre yaklaşık 9 milyon lirayı zimmetine geçirdiği iddiasıyla tutuklanmasına karar verdi. Özel bir bankada görevli şube müdürü Üner’in konumu itibariyle yetkisini kullanarak kendi hesabına para aktardığı öğrenildi.