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"9 milyon dolar borcun var" deyip tehdit etmişlerdi: İnşaat firmasına silahlı saldırıda 6 tutuklama

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#Ankara Çankaya#İnşaat Saldırısı#Gasp Bürosu
9 milyon dolar borcun var deyip tehdit etmişlerdi: İnşaat firmasına silahlı saldırıda 6 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2026 16:39

Ankara Çankaya'da inşaat firmasına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Olayın ardından başlatılan soruşturmada, saldırıyı 200 bin TL karşılığında yaptığı belirlenen zanlılarla birlikte toplam 6 şüpheli tutuklandı.

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Olay, 26 Eylül gecesi Oğuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri Kar maskeli ve motosikletli 2 kişi tarafından inşaat firmasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin camına 5 mermi isabet etti.

9 milyon dolar borcun var deyip tehdit etmişlerdi: İnşaat firmasına silahlı saldırıda 6 tutuklama

Olay güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibinin emniyetteki ifadesinde, daha önce yurt dışı numarasından arandığını ve ‘9 milyon dolar borcun var’ denilerek tehdit edildiğini beyan etti.

9 milyon dolar borcun var deyip tehdit etmişlerdi: İnşaat firmasına silahlı saldırıda 6 tutuklama

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Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırının 200 bin TL karşılığında gerçekleştirilmesi yönünde teklif yapıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca, A.D., U.K., B.S. ve V.T. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#Ankara Çankaya#İnşaat Saldırısı#Gasp Bürosu

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