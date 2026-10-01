"9 milyon dolar borcun var" deyip tehdit etmişlerdi: İnşaat firmasına silahlı saldırıda 6 tutuklama

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Olay, 26 Eylül gecesi Oğuzlar Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzleri Kar maskeli ve motosikletli 2 kişi tarafından inşaat firmasına yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda iş yerinin camına 5 mermi isabet etti.

Olay güvenlik kamerasına yansırken, olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı. İş yeri sahibinin emniyetteki ifadesinde, daha önce yurt dışı numarasından arandığını ve ‘9 milyon dolar borcun var’ denilerek tehdit edildiğini beyan etti.

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Yürütülen çalışmalar sonucunda saldırıyı gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın derinleştirilmesiyle, saldırının 200 bin TL karşılığında gerçekleştirilmesi yönünde teklif yapıldığı ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında ayrıca, A.D., U.K., B.S. ve V.T. isimli şüpheliler de gözaltına alındı. 6 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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