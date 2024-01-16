9 kişinin hayatını kaybettiği kazanın nedeni belli oldu! 98.7 km hıza ulaşmış...

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Mersin'in Aydıncık ilçesinde kontrolden çıkıp, bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrilen otobüste 9 kişi hayatını kaybetmiş, 30 kişi de yaralanmıştı. Katliam gibi kazada yeni detaylar ortaya çıktı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, meydana gelen korkunç kazayla ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık, sürücünün tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiğini belirtti.

Bakanlık'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Bu gece saat 01.30’da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyar Mevkiinde bulunan Sarıyar-2 Tünelinin çıkışında 47 NA 767 plakalı Dilmenler Mardin Seyahat Firmasına ait yolcu otobüsünün virajı alamayarak yan yatması sonucunda meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası hepimizi derinden üzmüştür.

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Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 31 vatandaşımız yaralanmıştır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralı vatandaşlarımıza ise acil şifalar diliyoruz.





Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü olarak kaza sonrası Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi’ne bildirilen veriler hızla incelenmiş, bildirilen veriler doğrultusunda 48 koltuk taşıma kapasitesine sahip olan otobüste 38 yolcunun seyahat ettiği, yönetmelik gereğince bulunması gereken şoför ve görevli olduğu tespit edilmiştir.

Kazanın meydana geldiği tünel, 2017 Mart ayında taşıt trafiğine açılmıştır. Yaklaşık 6 yıldır hizmet veren ve her yıl ortalama 12 milyon araç geçişi olan bu mevkide bugüne kadar herhangi bir ölümlü kaza yaşanmamıştır.

Ancak kazanın meydana geldiği 1.124 metre uzunluğundaki Sarıyar-2 Tüneli çıkışında söz konusu aracın tünel içi giriş ve çıkışlarından sonra kademeli olarak 50, 40 ve 30 kilometre hıza inmesi gerekirken, 3 katı olan 98,7 kilometre hızla seyrettiği görüntülerle belirlenmiştir. Maalesef sürücünün bu yöndeki trafik işaret ve işaretçilerine uymadığı tespit edilmiştir.

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Bir anlık dikkatsizliğin büyük kayıplara sebep olduğunu gördüğümüz bu kaza gibi acı verici olayların bir daha yaşanmaması için trafik kurallarına harfiyen uyulmasını, uyarıcı trafik işaret ve işaretçi levhalarına dikkat edilmesini tüm sürücülerimizden önemle rica ederiz.

BAKAN YERLİKAYA KAZA ANINI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya kaza anının görüntüsünü paylaştı. Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda "Bugün saat 01.15 sıralarında Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu maalesef 9 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bütün sürücülerimize sesleniyorum. Aşırı hız ve bir anlık dikkatsizlik büyük acılara neden olabiliyor. Lütfen trafik kurallarına harfiyen uyalım" ifadelerini kullandı.

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6 KİŞİNİN KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Mersin'in Aydıncık ilçesinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan Dilmenler Mardin firmasına ait 47 AN 747 plakalı yolcu otobüsünün bariyeri aşarak karşı şeride geçip şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden 9 kişiden 6'sının kimliği tespit edildi. Bu kişilerin şoför Hüseyin Tayşun (43), yolcular Ahmet Bukaç (41), Huzan Sunnez (22), Muhammed Akbaba (20), Mehmet Emin Anaeli (28), Şeyhmus Öget (37) olduğu açıklandı. 2'si çocuk 1'i kadın, 3 kişinin ise kimlik tespit çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Mersin-Antalya D-400 karayolu Aydıncık ilçesi çıkışında şehirler arası yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden 9 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralı 30 vatandaşımıza acil şifalar diliyorum. Kazayla ilgili Aydıncık Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir." dedi.