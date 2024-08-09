Ankara'daki faciada kahreden detay! 8 kişilik aile aynı araçtaydı, 5'i hayatını kaybetti... 'Biz kaza yaptık, yetişin'

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Kaza, sabah saatlerinde Ankara- Eskişehir yolu Olukpınar köyü mevkinde meydana geldi. Seyir halindeki yolcu otobüsü, kontrolden çıkarak önce bariyerlere daha sonra üst geçit duvarına çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edilirken, yolun Polatlı istikameti ulaşıma kapatıldı. Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı belirtildi.

CENAZEDEN DÖNÜYORLARDI

Kazada yaralanan 27 kişiden 9'u Bilkent Şehir Hastanesi'nde, diğerleri de farklı hastanelerde tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden 9 kişinin cesedi, yapılan incelemelerin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Otobüste, Doğubeyazıt'ta yakınlarının cenazesine katılan 8 kişilik Bayar ailesinin de bulunduğu öğrenildi.

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Bayar ailesinin yakınlarından Engin Aydemir, "Dayı kızlarım, eşleri, çocukları toplam bizim aileden 8 kişi araçtaydı. Burada kaza yapmışlar. Bir hafta önce İzmir'den Doğubayazıt'a cenazeye gitmişlerdi. Oradan tekrar İzmir’e dönerken sabah saatlerinde kaza yaptılar. 8 kişiden 3’ü yaralı. Yaralı olan bizi telefonla arayarak haber verdi, "Biz kaza yaptık" diyerek konum attı, "Yetişin" dedi. Diğer kişiler hakkında bize hala bilgi vermediler" dedi.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ ÖLDÜ

Ölen 9 kişi arasında otobüs şoförü de yer aldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, kazanın saat 05.00 sıralarında Ankara-Eskişehir otoyolunun 53'üncü kilometresinde meydana geldiği belirtilerek, "Şehirler arası bir otobüsün yoldan çıkarak köprünün beton kolonuna çarpması sonucunda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Ağrı'dan yola çıkan otobüsün sebep olduğu tek taraflı kazada ilk belirlemelere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 27 vatandaşımız da yaralanmıştır. Kaza ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından adli soruşturma derhal başlatılmış olup hayatını kaybedenlerin ölü muayene işlemleri tamamlanmış, olay yerinde gerekli incelemeler yapılmıştır. Otobüs sürücüsünün de hayatını kaybettiği olaya ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde 3 Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle sürdürülmektedir" denildi.