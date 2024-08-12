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9 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti... Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Şoförün doğrudan etkisi var

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#Otobüs Kazası#Ankara#Kaza
9 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti... Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Şoförün doğrudan etkisi var
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 15:30

Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsünün, üst geçidin ayağına çarpması sonucu meydana gelen, 9 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı kazaya ilgili ön rapor çıktı. Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, şoför Çetin Karayel’in (45) şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinden İzmir'e gitmek üzere yola çıkan Çetin Karayel'in kullandığı Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, 9 Ağustos Cuma günü Ankara-Eskişehir arasındaki E-90 kara yolunun Olukpınar Köyü mevkisinde kontrolden çıktı. Otobüs, üst geçidin beton ayaklarına çarptı. Kazada otobüs şoförü Çetin Karayel ile birlikte Fezile Baydar (59), Suna Yaşar Bilgi (28), Dilan Bayar (31), Ayşan İlman (49), Elif Mira İlman (9), Satı Polat (54), Mahmut Esin (32), Muhammet Ozan Bayar (10) hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2'sinin yoğun bakımda olduğu, 7'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu, diğer yaralılardan bir kısmının ayakta tedavi edildiği, bir kısmının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Yolcu otobüsünün yedek şoförü Burak D. ve muavin Muhammet K. ise tedavilerinden sonra taburcu edildi.

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9 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti... Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Şoförün doğrudan etkisi var

OTOBÜS KAZADAN 10 DAKİKA ÖNCE GÖRÜNTÜLENMİŞ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti tarafından kazaya ilişkin ön rapor hazırlandı. Makine mühendisi, elektrik mühendisi ve trafik bilirkişisinden oluşan 5 kişilik heyetin ön raporu Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi. Raporda, Plaka Tanıma Sistemi ve Elektronik Denetleme Sistemi kayıtlarının incelendiği, otobüste teknik arıza ve kusurun bu aşamada görülmediği, buna ilişkin incelemelerin detayının asıl raporda yer alacağı belirtildi. Raporda otobüsün Doğubayazıt çıkışından, kazanın gerçekleştiği Olukpınar mevkisine kadar olan kayıtları ve durakladığı dinlenme tesislerindeki görüntülerinin detaylı şekilde incelendiği belirtildi. Ankara’da son olarak Mevlana Bulvarı, Armada AVM ve Temelli Karakolu güzergahında görüntüleri incelenen otobüsün, son olarak kazadan 10 dakika önce 04.50 sıralarında görüntülendiği bilgisi raporda yer aldı. Raporda, kazada ölen şoför Çetin Karayel'in, şerit izleme ve değiştirme kurallarına riayet etmediği ve doğrudan kazaya etkisinin olduğu belirtildi. Bilirkişi heyetinin ayrıntılı incelemeden sonra asıl raporu savcılığa sunacağı öğrenildi.

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9 kişi feci kazada hayatını kaybetmişti... Dikkat çeken rapor ortaya çıktı: Şoförün doğrudan etkisi var

Öte yandan otobüsün ve Çetin Karayel'in, kazadan önce çekilen yeni görüntüleri de ortaya çıktı. Çetin Karayel'in, otobüste direksiyon başındaki yer aldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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#Otobüs Kazası#Ankara#Kaza

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