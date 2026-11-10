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9. kattan düşerek hayatını kaybeden Rukiye Demirel'in eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı

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#Niğde#Rukiye Demirel#Şüpheli Ölüm
9. kattan düşerek hayatını kaybeden Rukiye Demirelin eşi cinayet şüphelisi olarak tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 10, 2026 16:13

Niğde’de bir apartmanın 9’uncu katından düşen 40 yaşındaki Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan eşi Durmuş Demirel tutuklandı.

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Olay, dün akşam saatlerinde İlhanlı Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk annesi Rukiye Demirel, oturduğu binanın 9’uncu katındaki penceresinden düştü. Durumu gören çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Rukiye Demirel’in cenazesi, otopsinin ardından toprağa verildi.

Rukiye Demirel'in ölümüne ilişkin başlatın soruşturma kapsamında olay sırasında evde olduğu belirlenen eşi Durmuş Demirel cinayet şüphelisi olarak gözaltına alındı. Demirel, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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#Niğde#Rukiye Demirel#Şüpheli Ölüm

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