9 ile sarı kodlu uyarı! Gök gürültülü sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, doğu Akdeniz'in doğusu ve Toroslar kesimi, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

9 il sarı kodla uyarıldı. Artvin, Giresun, Trabzon, Gümüşhane, Rize, Bayburt ile Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli sağanak etkili olacak.

SICAKLIK 12 DERECE DÜŞÜYOR

Doğu kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 12 derece) azalacağı, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey, yurdun güney kesimlerinde güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

HAFTA SONUNA DİKKAT

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen ise, 'Hafta sonu Marmara, Ege, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Yağışla birlikte sıcaklıklar batıda 5-6 derece azalacak.' açıklamasında bulundu.

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Cumartesi günü için beklenen hava durumunu gösteren harita...

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 31

İstanbul: Az bulutlu 33

İzmir: Az bulutlu ve açık 34

Adana: Parçalı bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Az bulutlu 34

Samsun: Parçalı bulutlu 31

Trabzon: Parçalı bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor 29

Erzurum: Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yer yer kuvvetli olması bekleniyor 23

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 32

'Sarı' kod uyarısı nedir?

Hava durumu potansiyel tehlikelidir: Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır.

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