22 ilde uyuşturucu operasyonları

CNN TÜRK Muhabiri Burak Emek, operasyonlara ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Diyarbakır Emniyeti'nde koordine edilen bir operasyon. Diyarbakır merkezli olmak üzere 22 il oldukça hareketliydi. Hem havadan hem karadan önlemler alındı. 2 bini aşkın polis görev aldı. 334 adrese eş zamanlı operasyon için düğmeye basıldı. Gece 2 ila 4 arasında gerçekleşti bu operasyonlar. Çok sayıda uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi. Önce torbacılara yönelik operasyonlar yapılmıştı. Tespitlerin ardından da bu operasyonlar gerçekleşti. 402 hedef vardı. Bu kişilerin başka suçlardan da suç kaydı olduğu tespit edildi.