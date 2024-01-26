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9 ilde Sibergöz-18 Operasyonu! Bakan Yerlikaya: 28 şüpheli yakalandı

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#Sibergöz-18 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2024 08:45

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sanal ortamda 'nitelikli dolandırıcılık' suçuna yönelik 9 ilde eş zamanlı düzenlenen 'Sibergöz-18' operasyonunda 28 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İzmir Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu İstanbul, Balıkesir, Batman, Diyarbakır, Samsun, Iğdır, Edirne, Van ve Trabzon'da eş zamanlı 'Sibergöz-18' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, 28 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin Türkiye'nin önde gelen 2 araç kiralama firmasının internet sitelerinin 'oltalama' yöntemi ile sahte sitelerini kurduğu belirlendi. Şüphelilerin kapora ve sigorta bedelleri, kasko poliçesi, kasko teminatı, kaza bedeli, cayma bedeli, provizyon ücreti gibi bahanelerle para isteyerek haksız kazanç sağladığı tespit edildi.

Bakan Yerlikaya, "Sanal devriyelerimiz nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerinde. Onlara göz açtırmayacaklar. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

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#Sibergöz-18 Operasyonu#Bakan Yerlikaya#Operasyon

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