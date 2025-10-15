Siber suçlulara yönelik operasyon: 27 şüpheli tutuklandı

Haberin Devamı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Siber Suçlarla Mücadele kapsamında Jandarmamız hesaplarında 200 Milyon TL işlem hacmi bulunan 61 şüpheliyi yakaladı.

9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Sistemine Girme” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda, 27 şüpheli tutuklandı. 17’si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Jandarma Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarımızca;

Erzurum, Ankara, Van, Şanlıurfa, Ordu, Kahramanmaraş, Sinop, Ağrı ve Giresun merkezli düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Sosyal medya ve sahte internet siteleri üzerinden "hediye çeki, mobilya satışı" gibi ilanlarla vatandaşlarımızı dolandırdıkları, İnternet ortamında yasa dışı sorgu paneli kullanarak vatandaşlarımızın kişisel bilgileri ele geçirdikleri, Vatandaşlarımızın sosyal medya hesaplarına erişerek terör örgütü propagandası yaptıkları tespit edildi. Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Bilişim sistemleri ve sosyal medya üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapan suç şebekelerine yönelik Siber Vatanımızda kararlılıkla mücadele etmeye devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."