9 ilde nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonu: 36 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"9 il merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; hesaplarında 2 Milyar 300 Milyon TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 73 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 36’sı tutuklandı. 35 şüpheli hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

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Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları,

-Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri tespit edildi.

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Vatandaşlarımızın huzuruna, güvenliğine ve alın terine göz diken dolandırıcılara geçit vermiyoruz. Aziz milletimizin desteğiyle; suç ve suçlularla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."