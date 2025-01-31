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9 ilde FETÖ'ye operasyonda 11 kişi yakalandı

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#FETÖ#Operasyon#İstanbul
9 ilde FETÖye operasyonda 11 kişi yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 31, 2025 10:57

İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, silahlı terör örgütü FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdü.

Ekipler çalışmalarında, adli ve idari hakimlik sınavlarına hazırlanmak için örgüte ait çalışma evlerinde kalan, düzenlenen gezilere katılan, ankesörlü hatlardan aranan, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanan ve sözde yöneticilerle irtibatı bulanan şüphelileri tespit etti.

İstanbul merkezli 9 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 11 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerden 8'inin daha önce hakim ve savcılık yaptığı, daha sonra ise istifa ederek avukat oldukları öğrenildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

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#FETÖ#Operasyon#İstanbul

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