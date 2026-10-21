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9 ilde büyük operasyon: 34 milyar liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı

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#Yasa Dışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık#Kişisel Veriler
9 ilde büyük operasyon: 34 milyar liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2026 09:39

İçişleri Bakanlığı, jandarma ekiplerince 9 il merkezli düzenlenen "Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis" operasyonlarında, 34 milyar 760 milyon TL tutarında para hareketliliği belirlenen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldığını açıkladı.

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İçişleri Bakanlığı; yasa dışı bahis oynatan, sahte ilanlarla dolandırıcılık yapan ve kişisel verilere izinsiz erişen şebekelere yönelik düzenlenen operasyonlarda 123 şüpheli hakkında işlem başlatıldığını duyurdu.

9 ilde büyük operasyon: 34 milyar liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“9 İl merkezli “Nitelikli Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda; 34 Milyar 760 Milyon TL para hareketliliği tespit edilen 123 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

9 ilde büyük operasyon: 34 milyar liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı

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Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarımızca, 9 il merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin;

 -Yasa dışı bahis oynattıkları ve suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri,

-Sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları,

-Vatandaşlarımızın kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları tespit edildi.

9 ilde büyük operasyon: 34 milyar liralık para hareketliliği ortaya çıkarıldı

Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz.

Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.”

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#Yasa Dışı Bahis#Nitelikli Dolandırıcılık#Kişisel Veriler

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