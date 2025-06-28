9 ilde alarm verildi! Sağanak yağış geliyor! Meteoroloji tarih verdi

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Türkiye, yeni bir yağışlı sistemin etkisine giriyor. Sıcaklıklar, kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer mevsim normallerinin altına düşecek, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yapmış olduğu son hava durumu tahminlerine göre, kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildi.

9 İL İÇİN SARI ALARM VERİLDİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Ordu çevreleri ile Giresun'un iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, cumartesi ve pazar günü kuvvetli rüzgar ile fırtına sebebiyle, 9 il için sarı uyarı alarmı verildi.

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Açıklamada; Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de İzmir, Aydın, Manisa, Kütahya ile Muğla'nın kuzeyinde, kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Rüzgarın, Marmara’nın güneyi ile Kuzey ve Kıyı Ege’de kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." uyarısında bulundu.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

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SAĞANAK YAĞIŞ GELİYOR

Pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere Marmara'nın güney ve doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek. Özellikle pazar günü Karadeniz Bölgesi'nin kıyı kesimlerinde yağışların kuvvetli olacağını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, vatandaşları sel ve taşkın riskine karşı uyardı.

Yağışlı sistemin pazartesi günü yurdun doğu kesimlerine hareket edeceğini dile getiren Tekin, "Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ve Samsun çevrelerinde yağış görülecek. Salı günü ülkemizin büyük bir bölümünde yağış beklemiyoruz, az bulutlu ve açık bir hava etkili olacak." ifadelerini kullandı.

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Bazı illerde beklenen hava durumu şöyle:

İSTANBUL: 32 C Parçalı, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,

ANKARA: 34 C Az bulutlu ve açık,

İZMİR: 38 C Az bulutlu ve açık,

ADANA: 35 C Az bulutlu ve açık,

TRABZON: 25 C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) gece saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı,



