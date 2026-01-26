×
9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı! Kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olacak

Güncelleme Tarihi:

#Meteoroloji#Kuvvetli Rüzgar#Kuvvetli Fırtına
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2026 09:57

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) 26 Ocak 2026 hava durumu raporunu yayımladı. Kuvvetli sağanak ile kuvvetli fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yapıldı. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor. İşte 26 Ocak 2026 Pazartesi bölge bölge hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege ve Batı Akdeniz bölgeleri ile Eskişehir, Düzce, Zonguldak, Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya'da kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde artmaya devam etmesi, güneydoğu kesimlerde mevsim normalleri altında diğer bölgelerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da kuzeydoğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Öğle saatlerinden itibaren Kıyı Ege, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Burdur'un doğusu ve Antalya çevrelerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Ege, Batı Akdeniz ile İç Anadolu'nun güneyinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde(50-90 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Isparta, İzmir, Manisa ve Muğla için sarı kodlu meteorolojik uyarı verildi.

İŞTE 26 OCAK BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısı ile zamanla bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Balıkesir'in batısı ile Çanakkale çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın; güney yönlerden kuvvetli ve fırtına şeklinde (50-90 km/saat) esmesi bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DENİZLİ °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğleden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batısında güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat) esmesi bekleniyor. Bölgenin doğusunda sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ANKARA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KONYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Düzce, Zonguldak ve Karabük çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, 0°C
Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 2°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 6°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

SİİRT °C, 1°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ŞANLIURFA °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA
Ege’de kuvvetli fırtına; Akdeniz’de fırtına bekleniyor.

