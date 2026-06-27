9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı | Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın; Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, İzmir, Manisa, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.
İŞTE 27 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık