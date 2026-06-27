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9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı | Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Meteorolojik Uyarı
9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı | Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 27, 2026 09:32

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, (MGM) sağanak ve fırtına nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. İşte 27 Haziran Cumartesi bölge bölge hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Kastamonu ve Tokat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının yurdun kuzeydoğu ve doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı | Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güneydoğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

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KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı | Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’nın güney ve batısı, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Akdeniz'in kuzeyi, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun batısında kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

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9 İL İÇİN SARI KODLU UYARI

Artvin, Balıkesir, Çanakkale, Giresun, İzmir, Manisa, Ordu, Rize ve Trabzon için sarı kodlu meteorolojik uyarı yapıldı.

9 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı | Kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

İŞTE 27 HAZİRAN BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

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MARMARA
Az bulutlu ve açık, öğleden sonra bölgenin kuzeydoğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

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İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

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BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Kastamonu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu

BARTIN °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevreleri ile Artvin kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

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AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM °C, 24°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 22°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

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#Meteoroloji#Hava Durumu#Meteorolojik Uyarı

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