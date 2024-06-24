9 günün ardından 1175 uçuşla rekor

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Antalya Havalimanı’nda 22 Haziran tarihinde toplamda 199 bin 751 yolcu ve bin 175 uçak trafiği ile yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşılarak bu yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarının kaydedildiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya Havalimanı’nda 22 Haziran Cumartesi günü dış hatlarda 1031, iç hatlarda 144 uçuş trafiği olmak üzere toplamda 1175 uçak trafiğine ulaşıldığını, dış hatlarda 178 bin 961, iç hatlarda 20 bin 790 olmak üzere toplam 199 bin 751 yolcunun havalimanını kullandığını açıkladı. Bakan Uraloğlu açıklamasında, bu tarihte yılın en yüksek uçuş ve yolcu sayılarına ulaşıldığını söyledi.

ALAÇATI MUTLU

Kurban Bayramı ile başlayan 9 günlük tatil için en çok tercih edilen destinasyonlardan biri de İzmir’de Çeşme Alaçatı oldu. 9 günlük tatil süreci boyunca Alaçatı’da otel dolulukların beklentinin de üstünde olduğunu ve dolulukların yüzde 100’e ulaştığını dile getiren Alaçatı Turizm Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kerem Ünsal, “Şeker Bayramı ve Ot Festivali oldukça güzel geçmişti. Kurban Bayramı’nda da turizmciler olarak istediğimiz hedefleri yakaladık. Bölgenin tamamında doluluğun yüzde 100’lere ulaştığından bahsedebiliriz. Çeşme de aynı paralellikte dolu bir tatil süreci geçirdi” dedi.

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7 MİLYON KİŞİ TRENİ SEÇTİ

Ulaştrma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 14- 22 Haziran tarihleri arasında yüksek hızlı trenler (YHT), anahat, bölgesel trenler ve kent içi raylı sistem projelerinden 7 milyon 519 bin 428 vatandaşın yararlandığını açıkladı.

Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı süresince vatandaşların artan seyahat taleplerini karşılamak için YHT, anahat ve bölgesel trenlerde ilave seferler ile ek vagonlar konulduğunu ve kent içinde de Marmaray, Başkentray, İzban, Halkalı-Bahçeşehir, Sirkeci-Kazlıçeşme, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro hatlarında bayram süresince ücretsiz hizmet verildiğini belirtti. Uraloğlu, 14 Haziran ile 22 Haziran tarihleri arasında demiryolu projeleri ile toplam 7 milyon 519 bin 428 yolcu taşındığını kaydetti.

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SON DAKİKAYA KADAR GÜNEŞ

- Tatilin gözde merkezi Bodrum’da plajlar bayram süresince doluydu. Dün sahiller ‘son dakikaya kadar güneşlenenler’ ile tatillerini uzatanlara kalmıştı.

YOLLARDA ‘SON GÜN’ TRAFİĞİ

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirip dönüşlerini son güne bırakanlar trafikte yoğunluğa neden oldu. Tekirdağ- İstanbul yolunda, TEM Otoyolu’nun Kocaeli geçişinde, 43 ilin geçiş güzergâhı olarak bilinen ve ‘kilit kavşak’ olarak nitelendirilen Kırıkkale’de, yine birçok ilin kavşak noktası durumundaki Afyonkarahisar’da, tatil beldelerinin bağlantı noktası olan Burdur’da uzun araç kuyrukları oluştu. Eve dönenler İstanbul’da da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Köprüsü’nde sıkışıklık yaşadı.