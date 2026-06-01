9 günlük tatilden sonra eve dönüş zor oldu

Türkiye’nin dört bir yanındaki yollarda cuma akşam saatlerinde başlayan yoğunluklar, dün 9 günlük tatilin son gününde artarak devam etti.

* Dönüş yolculuklarını tatilin son gününe bırakan vatandaşlar, Anadolu Otoyolu’nun İstanbul yönünde Bolu ve Düzce geçişlerinde yoğunluk oluşturdu. Sürücüler öğle saatlerinden itibaren yavaş şekilde ilerlemek zorunda kalırken, akşam saatlerine doğru trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Otoyolun, Gerede ve Yeniçağa gişeleri, Köroğlu Rampaları ve Çaydurt kesiminde birçok sürücü kontak kapattı.

* Aynı yönde D-100 kara yolunun Düzce çıkışında da yoğunluk saatler ilerledikçe arttı. Gerede-Karadeniz Bağlantı Yolu, Yeniçağa ve Çaydurt ile Bolu şehir merkezinde trafik durma noktasına geldi. Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyretti. Karayolları ve otoyol jandarması ekipleri, güzergâh üzerinde tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürdü. Bölgede trafik yoğunluğu gece boyunca sürdü.





KOCAELİ GEÇİŞİNDE YOĞUNLUK

* Kuzey Marmara Otoyolu’nun İzmit ilçesi geçişi Çayırköy mevkisi İstanbul yönünde dün öğle saatlerinde başlayan bayram trafiği akşam saatlerinde arttı. Otoyol jandarması, radar ile hız kontrol uygulaması gerçekleştirirken, meydana gelen yaralanmalı ve hasarlı trafik kazalarına da müdahale etti.

AFYONKARAHİSAR KESİŞMESİ

* Tatil merkezlerinden dönenler Afyonkarahisar’daki kavşak noktalarında da yoğunluğa neden oldu. Bayramı tatilinin son günü, Afyonkarahisar’ı Antalya, Isparta, Burdur ve Denizli illerine bağlayan D 650 kara yolunda araç yoğunluğu oluştu. Önceki günkü yoğunluk dün daha da arttı. Yolda ‘34’ ve ‘06’ plakalı otomobillerin yoğunluğu dikkati çekti. Polisler kavşaklarda denetim yaptı, sürücülere uyarıda bulundu.





‘KİLİT KAVŞAK’ KİLİTLENDİ

* Tatilin son günü memleketlerinden dönenler, 43 ilin geçiş güzergahında bulunan ‘kilit kavşak’ Kırıkkale’de de yoğunluk oluşturdu. Ankara istikametindeki araç trafiği, öğleden sonra saatler ilerledikçe giderek arttı. Yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken; trafik bazı noktalarda durma noktasına geldi. Kara yolunda hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için önlemler alırken, emniyet şeridi ihlaline karşı dronla denetim de yaptı.

BODRUM’DAN 36 SAATTE 25 BİN ÇIKIŞ









* Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Bodrum’da, Kurban Bayramı tatilinin son gününde ilçeden çıkışlar gün boyu sürdü. Yokuşbaşı-Milas istikameti ile Güvercinlik çıkışında zaman zaman trafik yoğunluğu yaşandı. Hem polis hem de jandarma ekiplerinin, trafik akışının kontrollü ve düzenli sağlanması için önlemler aldığı bildirildi. Son 36 saatte, ilçeden 25 binden fazla aracın çıkış yaptığı belirtildi.

UÇAKLARDAN BİR GÜNDE 2500 SEFER

* Bayram tatilinin son gününde İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında büyük yoğunluk yaşandı. Vatandaşların yoğun talebi nedeniyle uçak firmaları ek seferler düzenledi. İstanbul Havalimanı’nda dün 1748 uçuş trafiği olurken, havalimanı 289 bin yolcuya ev sahipliği yaptı. Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 840’ın üzeri uçuşla, 140 binden fazla yolcu havalimanını kullandı.

TEKİRDAĞ-İSTANBUL DURDU









* 9 günlük Kurban Bayramı tatilini Trakya, Çanakkale ve Ege Bölgesi’nde geçirenlerin bir bölümü Tekirdağ üzerinden İstanbul’a döndü. Tatilciler, Tekirdağ-İstanbul kara yolunda araç yoğunluğu oluşturdu. Yoğunluk nedeniyle Tekirdağ’dan İstanbul’a gidecek ağır vasıtalara kısıtlama getirildi. Araç yoğunluğu akşam saatlerine doğru iyice arttı ve Tekirdağ’dan İstanbul’a ulaşmak saatler sürdü.

* İstanbul’u Karadeniz’e bağlayan ve 21 ilin geçiş güzergâhında bulunan D-100 kara olunun Karabük’teki Kemikli Rampaları’nda dönüş yoğunluğu yaşandı. Saatler ilerledikçe araç kuyruklarının uzadığı gözlenirken, trafikte zaman zaman durma noktasına geldi.