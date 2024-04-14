9 günlük tatil bitiyor: İşte karayollarındaki son durum

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9 günlük Ramazan Bayramı tatili bugün bitiyor. Tatil sebebiyle 1 hafta önce memleketlerine ve tatil bölgelerine gitmek üzere yola çıkan tatilcilerin dönüş yolculuğu Cuma günü sabahın erken saatleri itibariyle başladı. Türkiye’nin en önemli geçiş noktalarından biri olan TEM Otoyolu’nun ve D-100 karayolunun Bolu geçişinde tatilcilerin dönüş yolculuğu nedeniyle dün gece saatlerinde trafik durma noktasına kadar geldi.

Bu sabah saatleri itibariyle trafiğin akıcı olduğu Bolu geçişinde, kamyon ve tırların geçişlerine izin verilmezken, sadece gıda ve tedarik malzemesi taşıyan araçlara geçiş izni veriliyor. Otoyolda az sayıda kamyon ve tırın bulunması sebebiyle tatilcilerin dönüş yolculuğunda trafik akıcı ve rahat sağlanıyor.

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DENİZLİ'DE 2 KİLOMETRELİK KUYRUK

Ramazan bayramı tatilinin sona ermesiyle birlikte, binlerce vatandaş memleketlerinden ve tatil noktalarından eve dönüş için yola çıktı. Karayollarında zaman zaman kilometrelerce araç trafiği oluşmaya başladı. Antalya, Muğla ve Denizli’nin ilçelerinden 9 günlük bayram tatilinden dönen vatandaşlar, yoğun trafiğe neden oldu. Antalya-Denizli istikametinde 2 kilometrelik yol çalışması ile gidiş-geliş yolu tek şerit olarak ilerleyen trafik havadan dron ile görüntülendi.

Yoğunluğun akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, trafik ekipleri yol güzergahında denetimlerini sürdürüyor. Denizli İl Emniyet Müdürlüğü, Aydın-İzmir istikametine gidecek olanlar için alternatif yol olarak Tavas ilçesi üzerinden Karacasu yolunu kullanmalarını tavsiye etti.

OTOGARDA DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde memleketlerine, tatil beldelerine gidenlerin tatilin sona ermesiyle birlikte İstanbul’a dönüşü başladı. Memleketlerinden koliler ve erzaklarla gelen vatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda yoğunluk oluşturdu. İnsan yoğunluğunun yanı sıra otogarın giriş ve çıkışlarında araç yoğunluğu da oluştu. Zaman zaman trafik durma noktasına geldi. Birçok otobüs firmasının ise ek seferler koyduğu öğrenildi.

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"4 SAATLİK YOLU 11 SAATTE ANCA GELEBİLDİK"

Otobüs kaptanı Serhun Bayar, "Yollar çok yoğun. İzmir’den buraya 4-5 saatte gelmemiz gelirken 11 saatte zor gelebildik. Otobanlar dolu tıklım tıklım. Biz dün saat 16.00’da İzmir’den çıktık gece 04.00’te anca varabildik" dedi.