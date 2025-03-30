9 günlük etkinlik rehberi... Ara tatilde bayram neşesi

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YAKLAŞIK 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen için bu yılın ikinci ara tatili, cuma günü ders bitiş zilinin çalmasıyla başladı. Tatil günlerini bayram ziyaretlerinin yanı sıra en iyi şekilde değerlendirmek için öğrencilerin katılabileceği pek çok etkinlik var. Bu etkinliklerden bazıları şöyle:

- SANAT OKULU: ‘Ara Tatil Sanat Okulu’ İstanbul Modern’de 2, 3 ve 4 Nisan tarihlerinde düzenlenecek. 7-10 yaş aralığındaki öğrenciler, müze eğitimcileriyle birlikte sanatı yorumlayabilecek. Atölye çalışmaları, müzenin koleksiyon sergisinde yer alan bazı sanat çalışmalarının incelenmesi ile başlayacak. Çocuklar, sanat çalışmaları üreterek programı tamamlayacak.

- KOLEKSİYON ZAMANI: İstanbul Pera Müzesi Öğrenme Programları, 2-5 Nisan tarihlerinde 4-12 yaş aralığındaki çocuklara yönelik atölyeler düzenliyor. Öğrenciler, atölyelerde rehberlerle birlikte koleksiyon sergilerini keşfedecek. Ardından seramik hamurundan üç boyutlu fincan, kartondan kahve güğümü gibi eserler üretecek.

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- DRAMA, RESİM, RİTİM: İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde atölyeler, çocukların farklı alanlarda deneyim kazanmasına imkân sunacak. ‘Resimle Tanışıyorum’, ‘Çocuklar İçin Drama Atölyesi’, ‘Ritim Atölyesi’ ve ‘Masallarla Kukla Atölyesi’ gibi etkinlikler öğrencileri bekliyor.

- MÜZİK VE OPERA: Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Oda Ankara, 2-6 Nisan’da resim, yaratıcı drama, masal anlatıcılığı, ritim, ahşap boyama atölyeleri düzenliyor. Ayrıca 4 Nisan’da ‘Yaşam Döngüsü Çocuk Oyunu’, 5 Nisan’da ‘Çocuklar için Müzik ve Opera’, 6 Nisan’da da ‘Çocuklar İçin Klasik Konser’ ile ‘Cingöz’ün Oyunu’ isimli tiyatro sahnede olacak.

- BAYRAM KURABİYESİ: İzmir’deki Bademler Sanat Köyü, çocukları ‘Tatlı Eller Kurabiye Atölyesi’nde buluşturacak.

- BİLİM FABRİKASI: Antalya Bilim Merkezi, 2-4 Nisan tarihleri arasında 7-14 yaş aralığındaki çocuklar için ‘Eğlenceli Origami’, ‘Teleskop Yapımı’, ‘Robotunu Tasarla’ ve ‘Atomdan Moleküle’ gibi atölyeler düzenliyor. Merkez, bu etkinliklerle ara tatilde çocukları bilimle buluşturmayı hedefliyor.

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- YAPAY ZEKÂ: Bilim Erzurum, 2 Nisan’da 9-11 yaş grubuna yönelik ‘Yapay Zekâ Atölyesi’ ile 12-14 yaş aralığı için de ‘Teknoloji Atölyesi’ etkinlikleri düzenliyor. Çocuklar bu etkinliklere ücretsiz olarak katılabiliyor.

PERDE ÇOCUKLAR İÇİN AÇILIYOR

Farklı illerde sahnelenecek çocuk tiyatrolarından bazıları şöyle:

1- Eskişehir Yunus Emre Kültür Merkezi’nde ‘Charlie’nin Çikolata Fabrikasında’ isimli çocuk oyunu sahnelenecek.

2- Antalya Konyaaltı Belediyesi Nazım Hikmet Kongre ve Fuar Merkezi’de ‘Hansel ve Gretel Şeker Yolculuğu’ oyunu çocukları büyülü bir yolculuğa çıkaracak.

3- Ankara Çayyolu Sahne’de ‘Kukuli Müzikali’ eğlence dolu anlar yaşatacak.

4- Düzce Kültür Merkezi Celil Yağız Sahnesi’nde ‘Pijamaskeliler’ isimli oyun yer alacak.

5- Bursa Podyum Sanat Mahal’de ‘Çizmeli Kedi’ oyunu çocukların tatiline neşe katacak.

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