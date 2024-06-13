9 günlük bayram tatili yoğunluğu erken başladı... Bolu Dağı geçişinde akıcı yoğunluk

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Kurban Bayramı tatili nedeniyle yola erken çıkan tatilciler, Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde akıcı yoğunluğa neden oldu. 9 günlük bayram tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler nedeniyle otoyolun Ankara yönünde yaşanan akıcı yoğunluk nedeniyle trafik ekipleri de denetimlerini artırdı.

Bolu Dağı Tünel çıkışındaki viyadüklerde arıza yapan araçlar, rampalarda yavaşlayan TIR ve kamyonlar nedeniyle ulaşım, belirli bir kısımda yer yer yavaşladı.

Bayram trafiğinin cuma akşamından itibaren Bolu geçişinde artması ve hafta sonu boyunca sürmesi bekleniyor.