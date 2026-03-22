9 günlük ara tatil bitiyor... Yarın ders başı

Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2026 07:00

2025-2026 eğitim -öğretim döneminin ikinci ve son ara tatili bugün bitiyor. 18 milyondan fazla öğrenci ve 1.2 milyon öğretmen, bayram ve hafta sonlarıyla birlikte 9 gün süren ikinci ara tatilin ardından yarın ders başı yapacak. Dönem 26 Haziran’da sona erecek.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 2025-2026 eğitim-öğretim yılının ikinci ara tatili 16-20 Mart arasında yapıldı. Ramazan Bayramı ve hafta sonlarının da eklenmesiyle 9 gün süren ara tatil bugün sona eriyor. Pazartesi sabahı 18 milyondan fazla öğrenci ile 1.2 milyon öğretmen okullarına dönerek ders başı yapacak.

YAZ TATİLİ  26 HAZİRAN’DA

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav 14 Haziran, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ise 20-21 Haziran’da yapılacak. 8 Eylül 2025’te başlayan eğitim ve öğretim yılı 26 Haziran’da sona erecek.

