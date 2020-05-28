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Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)
Haber Giriş: 28.05.2020 - 16:28,Son Güncelleme:

9 gündür kayıptı, bulununca 'canım sıkıldı, hava almak istedim' dedi

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9 gündür kayıptı, bulununca 'canım sıkıldı, hava almak istedim' dedi
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ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 9 gündür kayıp olarak aranan Ömer Eren (67), jandarma tarafından su deposunun yanında otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ömer Eren, "Günlerdir evde canım sıkıldı, hava almak istedim, gezdim dolaştım" dedi.

Manavgat'ın Karavca Mahallesi'nde 9 gün önce evinden hava almak için dışarı çıkan ve akşam geri dönmeyen Ömer Eren için ailesi kayıp başvurusunda bulundu. Ailesi, yakınları ve jandarma tarafından köyde, Oymapınar ile Manavgat barajlarına ait göllerin kenarlarında yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı. Bugün de devam eden arama sırasında, Ömer Eren, ASAT'a ait su deposunun yanında otururken bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Ömer Eren'in, "Günlerdir evde canım sıkıldı, hava almak istedim, gezdim dolaştım" dediği belirtildi. Ömer Eren, işlemlerinin ardından evine gönderildi.

Yakınları, Ömer Eren'in şeker hastalığı olduğunu ve bir gözünün görmediğini, daha önce de kaybolduğunu ve 3 gün sonra köyde bir tarlanın kenarında bulunduğu söyledi.

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