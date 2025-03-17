9 gündür kayıp olarak aranan Şeyhmus Süsli, Arnavutköy'de boş arazide ölü bulundu

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Olay, dün akşam saatlerinde Ömerli Mahallesi'nde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Esenyurt'ta oturan Şeyhmus Süsli'den haber alamayan yakınları 8 Mart'ta polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. İhbarı değerlendiren polis ekipleri arama çalışmaları başlattı.

BOŞ ARAZİDE ÖLÜ BULUNDU

Süsli ile aynı yerde kalan arkadaşı M.E.'nin ifadesine başvuran polis ekipleri arama çalışmalarını genişletti. Polis ekipleri, yaptığı çalışmalar sonucunda Süsli'nin cansız bedenini Arnavutköy'de boş arazide buldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili şüpheli Ş.E. ve Süsli'nin arkadaşı M.E. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Süsli'nin cenazesi ise otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı çalışmalar devam ediyor.