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Gündem
Tahsin BAYTAR/DİNAR(Afyonkarahisar), (DHA)
Haber Giriş: 02.11.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

9 gündür kayıp çift gölette aranıyor

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9 gündür kayıp çift gölette aranıyor
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AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde en son 9 gün önce görülen ve bir daha kendilerinden haber alınamayan Cevdet Uysal (66) ve Zeliha Uysal (64) çiftinin bulunması için dalgıç polisler tarafından gölette arama başlatıldı.

9 gündür kayıp çift gölette aranıyor
Dinar ilçesine bağlı Pınarlı köyünde yaşayan Cevdet-Zeliha Uysal çiftinden haber alamayan yakınları, 28 Ekim akşamı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye gelen ekipler, inceleme başlattı. Kapısı kapalı ve anahtarı üzerinde olan eve giren ekipler, Uysal çiftine ait cep telefonlarını buldu. Cevdet Uysal'a ait araç da kontak anahtarı üzerinde garajda bulundu.

Yapılan araştırmalar sonunda Cevdet-Zeliha Uysal çiftinin en son 25 Ekim Pazar günü görüldüğü tespit edildi. Çiftin bulunması için çalışma başlatıldı. Ancak sonuç alınamadı.

9 gündür izlerine rastlanılamayan çift için köy yakınındaki gölette arama yapılmasına karar verildi. Ankara'dan gelen dalgıç polis ekibi, gölette arama başlattı.  

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