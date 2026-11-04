9. Fon Kurulu Toplantısı’ndan açıklama: Ara ödemeler devam edecek

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen Dokuzuncu Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı’na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşlar katıldı. İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, ilk ara ödemelerin 30 Ekim 2026 itibarıyla fon sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandığı hatırlatılarak, 30 Ekim itibarıyla Atlas, Pusula ve Tera Portföy Yönetim şirketlerinin oluşturduğu fonlarda, olağanüstü tasfiye kapsamında toplam 29.3 milyar liranın fon sahiplerinin hesaplarına yatırıldığı belirtildi.

97.3 MİLYAR TL ÖDENDİ

“Önceki süreçte A1 Capital, Bulls, Pardus ve Hedef Portföy Yönetim şirketlerinin oluşturduğu olağan tasfiye kapsamında ise 93 fonda 68 milyar lira ödenmiştir. Böylece 30 Ekim 2026 Cuma günü itibarıyla olağan ve olağanüstü tüm tasfiyelerde toplam 100 fonda 247 bin 839 yatırımcıya 97.3 milyar lira ödeme yapılmıştır” denilen açıklamada şu bilgiler verildi: “Bugüne kadar ilgili kurumlarımızın koordinasyonunda yürütülen olağan ve olağanüstü tasfiye süreci kapsamında 178 bin 537 tekil yatırımcıya nakdi ve ayni olarak yaklaşık 76 milyar lira ödeme yapılmış ve bu yatırımcıların anapara tutarları ödenmiştir. Yetkili kurumların yaptığı denetimler neticesinde haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen yatırımcılar ara ödeme kapsamı dışında bırakılmıştır. 7596 sayılı Kanun ve SPK’nın 76/1903 sayılı kararı kapsamında yapılacak ara ödemeler, para piyasası fonlarından başlamak üzere, en düşük fon katılma payı sahibinden en çok olana doğru olacak ve en fazla sayıda yatırımcının ödeme almasını sağlayacak şekilde sürdürülecektir. Bu hafta içerisinde tasfiye sürecinden sorumlu kurumlarımızın koordinasyonunda ara ödemelere devam edilecektir.”

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NET YATIRIM TUTARI ÜZERİNDEN ÖDENECEK

Dün Milli İrade Platformu’nun 19’uncusunu düzenlediği Milli İrade Buluşması’nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, gelişmeler üzerinden sermaye piyasalarının tamamına veya Türkiye ekonomisinin geneline yönelik olumsuz algı oluşturulmasını doğru bulmadıklarını söyledi. Haksız kazanç elde edenlere karşı gerekli adımların kararlılıkla atılacağını ifade eden Yılmaz, yatırımcıların korunmasının ve sermaye piyasalarına duyulan güvenin sürdürülmesinin önem taşıdığını anlattı. Özellikle küçük yatırımcıların haklarının geri ödenmesi için yoğun mesai yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, tasfiye sürecinin kapsamına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, 7 şirket ile 131 fonun söz konusu olduğunu, bunlardan 4’ünün olağan tasfiye sürecine girdiğini, geriye kalan 3’ü için ise olağanüstü tasfiye sürecinin başlatıldığını bildirdi.

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Küçük yatırımcılara yönelik ilk ödemelerin önceki cuma günü başladığına, ödemelerin hafta boyunca devam edeceğine dikkati çeken Yılmaz, kasım ayının ortalarına kadar süreçte büyük ölçüde mesafe alınmasını beklediklerini söyledi. Ödemelerin hesaplanmasında yatırımcıların fonlara yatırdığı tutarların ve daha önce yaptığı para çekimlerinin dikkate alınacağını vurgulayan Yılmaz, bu kapsamda ‘net yatırım tutarı’ üzerinden işlem yapıldığının altını çizdi. Yılmaz, yatırımcının yatırdığı paranın değer kazanmasının ardından anaparasını aşan tutarda çekim yapması halinde anaparasını geri almış kabul edildiğini belirtti.