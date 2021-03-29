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Gündem
Fırat AKAY / DHA
Haber Giriş: 29.03.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

9 flamingo neden öldü

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9 flamingo neden öldü

İzmir Bayraklı’da Meles Deltası civarında önceki gün akşam saatlerinde 9 flamingo ölü bulundu. Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe yaptığı açıklamada, "İlk incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği yönünde. Belki elektrik çarpması da olabilir" ifadelerini kullandı

İhbar üzerine bölgeye, belediye ekipleri sevk edildi. Çiğli’de bulunan Kuş Cenneti bölgesinde yoğun olarak yaşayan flamingoların ölümüne ilişkin İzmir Büyükşehir ve Çiğli belediyelerinin ekipleri incelemelerde bulundu. Ardından flamingolar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü’ne götürüldü.

‘OLAĞAN AKIŞA AYKIRI’

Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Koordinatörü Ürgen Tepe, “Bayraklı sahilinde gördüğümüz bu manzara bizi oldukça şaşırttı. İlk veriler, flamingoların zehirlendiğine yönelikti ama yaptığımız incelemede zehirlenme değil, bir doğa olayı ya da radyoaktivite olabileceği yönünde. Belki elektrik çarpması da olabilir. Flamingoların 9’unun birden bu bölgeye düşmesi, hayatın olağan akışına aykırı bir durum. Kesin ölüm nedenleri de yapılacak bu çalışmanın ardından netleşir” dedi.

 

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