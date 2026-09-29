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9 farklı yasa dışı bahis sitesine darbe: 30 şüpheli gözaltına alındı ve 505 hesaba bloke konuldu

Güncelleme Tarihi:

#Yasa Dışı Bahis#İstanbul Jandarma#Kripto Cüzdan Bloke
Oluşturulma Tarihi: Eylül 29, 2026 09:40

İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 30 şüpheliye yönelik işlem yapılırken, şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yılları arasında 4,1 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi ve yüzlerce hesap ile kripto cüzdana bloke konuldu.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

9 farklı yasa dışı bahis sitesine darbe: 30 şüpheli gözaltına alındı ve 505 hesaba bloke konuldu

Yapılan çalışmalarda Grandpashabet, Ramadabet, Merit Royalbet, Superbet, Maxwin, Asusbet, Venombet, Verabet ve Mersobahis isimli 9 farklı yasa dışı bahis sitesine hizmet veren; yönetici, finans, canlı destek, teknik sorumlu ve ödeme sorumlusu olarak faaliyet gösteren toplam 30 şüpheli tespit edildi. MASAK raporuna göre şüphelilerin hesaplarında 2023-2026 yıllarını kapsayan dönemde 4,1 milyar liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

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9 farklı yasa dışı bahis sitesine darbe: 30 şüpheli gözaltına alındı ve 505 hesaba bloke konuldu

30 ŞÜPHELİYE YÖNELİK OPERASYON

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul merkezli 12 ilde 30 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, faaliyetlerin yürütüldüğü ofis olarak kullanılan adreslerde bahis sitelerine ait çok sayıda sunucu şifresi, sözde çağrı merkezi görevi yapan personelin müşterilere okuduğu hazır metinler ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

9 farklı yasa dışı bahis sitesine darbe: 30 şüpheli gözaltına alındı ve 505 hesaba bloke konuldu

505 BANKA HESABI VE 82 KRİPTO VARLIK CÜZDANINA BLOKE

Ayrıca 30 şüpheliye ait 505 banka hesabı ile 82 kripto varlık cüzdanına bloke işlemi uygulandı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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#Yasa Dışı Bahis#İstanbul Jandarma#Kripto Cüzdan Bloke

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