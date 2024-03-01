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9 bin sözleşmeli personel alınacak... Resmi Gazete'de yayımlandı

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#Recep Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Fahrettin Koca
9 bin sözleşmeli personel alınacak... Resmi Gazetede yayımlandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2024 04:17

Sağlık alanında düzenlemeler içeren yasa Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, 9 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre; ihtiyaç duyulan yerlere 9 bin yeni sözleşmeli sağlık personeli alınacak. Ebeler doğuma katılabilecek ve küçük tıbbi müdahaleler yapabilecek.

’SAĞLIK CAMİASINA HAYIRLI OLSUN’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemenin Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Milletimize ve sağlık camiasına hayırlı olsun" dedi.

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#Recep Tayyip Erdoğan#Resmi Gazete#Fahrettin Koca

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