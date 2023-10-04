9 bin 335 çocuğumuz 7 bin 817 koruyucu ailemize emanet

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan dün Beştepe’de, Gönül Elçileri programında koruyucu aile olan anne ve babaları ağırlarken özetle şöyle konuştu: “Koruyucu ailelik konusunda önyargı bariyerlerini aşarak büyük yol kat ettik. Türkiye Diyanet Vakfı işbirliğiyle düzenlenen koruyucu aile panelleri zihinlerdeki soru işaretlerinin giderilmesini sağladı. Tanıtım filmleri, basılı materyaller, çeşitli etkinlikler, rehberlik çalışmaları ve medya desteği sayesinde kamuoyunda önemli bir farkındalık oluştu. 81 il vali eşlerinin Gönül Elçileri unvanıyla yaptıkları yüz yüze görüşmeler ve teşviklerle, koruyucu aile başvurularında dikkat çekici artışlara ulaştık. Mevzuatın yeniden yapılandırılmasıyla ‘akraba ve yakın çevre’, ‘süreli’, ‘geçici’ ve ‘uzmanlaşmış koruyucu aile modeli’ olmak üzere dört farklı model oluşturuldu. 2002’de 500 koruyucu aile yanında 515 çocuk barınırken, bugün 1051’i özel gereksinimleri olan 9 bin 335 çocuğumuzu, 7 bin 817 koruyucu ailemize emanet etmenin huzurunu yaşıyoruz.

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DEVLETTEN MADDİ DESTEK

Koruyucu aile olmak isteyen pek çok merhametli insanın maddi kaygılar nedeniyle gönüllü olmaktan çekindiğini de duyuyoruz. Devlet koruyucu ailelere çocuklarımızın temel ihtiyaçlarının görülmesinde önemli ölçüde destek vermeye devam ediyor. Çok yönlü destek, engelli evlatlarımız için yüzde elli oranında artırılıyor. Sosyal güvencesi bulunmayan koruyucu ailelerde bir kişinin sosyal güvenlik primi devlet tarafından karşılanıyor.”

KORUYUCU AİLELİĞE TALEP ARTTI

Programa katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “6 şubat depreminin ardından koruyucu aileliğe talep arttı. 25 Eylül’de hayata geçirdiğimiz ‘Türkiye’de Koruyucu Aile Sisteminin Güçlendirilmesi’ adlı projemizin yeni bir bakış açısı sunacağına inanıyoruz” dedi. Programda sanatçı Ayla Çelik misafirlere müzik şöleni sundu. Programa 81 ilin vali eşleri de katıldı.





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O BEBEKLERDEN 45’İ EVE DÖNDÜ

Emine Erdoğan, Kahramanmaraş deprem felaketinden kurtarılıp ilk etapta Ankara’ya götürülen çocuklarla ilgili de şu bilgileri verdi:

“O günlerde Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle refakatsiz bebeklerimiz Cumhurbaşkanlığı uçağıyla Ankara ve İstanbul’a getirilmişlerdi. Gelen çocuklarımızı hastanede ziyaret ederek bakım süreçlerini bizzat takip ettim. Tedavisi tamamlanan 0-1 yaş arasında 53 bebeğimizin 45’i DNA eşleşmesi neticesinde yuvalarına döndüler. Bir bebeğimiz evlat edinildi, iki bebeğimiz koruyucu aile yanında şefkatle sarmalandı. İzleyen dönemde başkente nakledilen evlatlarımızla birlikte 25 bebeğimiz halen Ankara Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’nde koruyucu ailelerini bekliyorlar.”