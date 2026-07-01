9 bin 277 koruyucu aile

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Emine Erdoğan’a Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş Özdemir eşlik etti. Programda Gönül Elçileri İl Ödülleri sahiplerini buldu. Emine Erdoğan konuşmasında “İnsanlık tüm çocuklarına sıcak bir yuva, adalet ve barış dolu bir dünya borçludur. Bu noktada koruyucu ailelerimizin örnekliği evrensel bir referans noktasıdır” dedi, şöyle devam etti:

“Ülkemizin dört bir yanında 9 bin 277 koruyucu ailemiz, 11 bin 22 çocuğumuzu baş tacı ediyor. Bu çocukların, 1345’i özel gereksinimli çocuklardır. 149 evladımız ağır engelli grubunda. 911 çocuğumuzsa ülkemize savaş sebebiyle göç etmiş yabancı uyruklu çocuklardır. Kuruluşlarımızda bakım ve koruma altında 15 bin 803 çocuğumuz var. Her biri, 86 milyonluk büyük Türkiye ailesinin evlatlarıdır. Evlerimizin kapılarını bizlerin ilgisine, şefkatine, sevgisine hasret evlatlarımıza açalım.

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KURUMLARDA YETİŞTİLER

Ankara’da koruma ve bakım altındaki müziğe yetenekli 18 çocuğumuz Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Çocuk Orkestrası ve Korosunda sanat icra ediyorlar. Projeleriyle Teknofest’e başvuran, ilk 25’e girmeye hak kazanan onlarca çocuğumuz var. Hepinizin tanıdığı dünyada müzik alanında büyük başarılara imza atan flüt sanatçısı Merve Başoğlu kızımız onlardan biridir. Çocukluğundaki en büyük hayali Kuzey Kutbu’na gitmek olan akademisyen Yunus Topal, kutupların her ikisine de giden ilk Türk olmayı başarmıştır.” Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da sosyal medyadan 30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nü kutladı: “30 Haziran Koruyucu Aile Günü’nün hayırlara vesile olmasını diliyor; yavrularımıza kucak açan, korunmaya ihtiyaç duyan çocuklarımıza sıcak bir yuva olan tüm ailelerimize şükranlarımı sunuyor, selam ve muhabbetlerimi iletiyorum.”