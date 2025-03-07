9 ayrı suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya duyurdu: 108 şüpheli tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İzmir’de B.A.’nın, Tekirdağ’da N.K.’nin, Malatya’da S.A.‘nın(yurt dışı firar), Bursa’da B.B.’nin (yurt dışında tutuklu) ve A.A.’nın (yurt dışı firar) (2 ayrı örgüt) Aydın’da Z.A.Ö.’nün (yurt dışı firar), İstanbul’da G.Ç., İ.A. (yurt dışı firar) ve D.A.’nın (yurt dışı firar) (3 ayrı örgüt) elebaşılığını yaptığı 9 ayrı Organize Suç Örgütüne yönelik 6 il merkezli geçen hafta düzenlediğimiz operasyonlarımızda;

B.A., N.K. ve G.Ç isimli elebaşlarının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 139 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerden; 108’i tutuklandı. 21’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Güvenlik güçlerimizle birlikte hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

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Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinasyonunda; İl Emniyet Müdürlükleri KOM ve Organize Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; İzmir, Tekirdağ, Malatya, Bursa, Aydın ve İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda yakalanan organize suç örgütü üyesi şüphelilerin;

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Yağma, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Kasten Yaralama, Tehdit, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması, Mala Zarar Verme, Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Silah ve Mühimmat Kaçakçılığı, Tehlikeli Maddeleri İzinsiz Bulundurma veya Nakletme suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı.

Operasyonlar sonucu;

103 adet ruhsatsız tabanca,

9 adet ruhsatsız tüfek,

2 adet kurusıkı tabanca,

Muhtelif miktarda uyuşturucu madde ile

Çok sayıda çek/senet ele geçirildi.

Valilerimizi, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum."