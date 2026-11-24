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Kentte yaşayan İmran Menşur, henüz 9 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yaklaşık 1 ay yoğun bakımda tedavi gören Menşur’un ailesine, yapılan tetkiklerin ardından çocuklarının yaşayamayabileceği söylendi. Hastalığın beynini veya bacaklarını etkileyebileceği belirtilen İmran Menşur’a, Gazi Üniversitesi Hastanesi’nde 1 yaşındayken metilmalonik asidemi tanısı konuldu. Tedavi sürecinde yurt dışından temin edilen ilaçlar ve özel mamalarla yaşamını sürdüren Menşur, bu süreçte boy uzatma ve skolyoz ameliyatları geçirdi. İlkokul birinci sınıftan itibaren fizik tedavi gören İmran Menşur, 22 yaşında da tedavisine devam ediyor.

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Doğan Çağlar Özel Eğitim Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü’nden mezun olan Menşur, kitap okumaya duyduğu ilgiyi yazarlığa taşıdı. Şubat 2026’da ‘Hikayem Bitmedi’ adlı kitabını yayımlayan İmran Menşur, kitabını herhangi bir eğitim veya dışarıdan destek almadan, bilgisayar kullanarak kendi başına yazdı. Yaşadığı zorlukları, mücadelesini ve hayallerini kaleme alan Menşur, "Gördüğünüz gibi özel bir bireyim. Kitap okumayı çok seviyorum. Bu sebeple kitap yazmaya karar verdim. Böylelikle ‘Hikayem Bitmedi’ ortaya çıktı. Kitabımda yaşadığım zorlukları ve hayallerimi anlatıyorum. Gelecekteki en büyük hedeflerimden biri yazdıklarımın daha fazla insana ulaşması. ‘Hikayem Bitmedi’ kitabımın özel bireylere umut olmasını istiyorum. Bir diğer hedefim ise üniversitede bilgisayar programcılığı bölümünü okuyarak, çalışmaya başlamak" dedi.

'EN ÖNEMLİ ŞEY, ÇABALAMAK VE İNANMAK'

Kitabını tamamen kendi imkanlarıyla yazdığını belirten İmran Menşur, "Hiçbir eğitim, destek almadım. Özel bireyler hayallerinden hiçbir zaman vazgeçmesinler, çabalasınlar. En önemli şey çabalamak ve inanmak. Kendine inanınca her şey olur. Ben yaptıysam diğer özel bireyler de yapabilir. Umarım kitabım onlara umut ve ilham olur. Bu süreçte benim gibi özel birey olan arkadaşlarımın yazdığı kitapları okudum. Onları örnek alarak başladım. ‘Arkadaşlarım yapabildiyse ben de yapabilirim’ dedim. Henüz başlamadım; fakat yeni bir kitap yazmayı düşünüyorum. Devamı gelecek" diye konuştu.

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'BİZ DE BİR ŞEYLERİ BAŞARABİLİRİZ'

Yaşadığı sürecin, sabretmeyi ve umudunu kaybetmemeyi öğrettiğini ifade eden Menşur, "Engelliyiz diye evde oturacak değiliz. Biz de bir şeyleri başarabiliriz. Önemli olan imkan verilmesi. İmkan verilince her şeyin yapılabileceğini düşünüyorum. Bununla ilgili örneklerimiz var. Buna ben de örnek olabildiysem ne mutlu bana" ifadelerini kullandı.

'KARDEŞİMLE GURUR DUYUYORUM'

İmran’ın ablası Kübra Menşur, ailelerin özel gereksinimli çocuklarına karşı destekleyici bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini ifade ederek, "Çocuklarının yapabildiği kadarını desteklemeleri, onlardan daha fazlasını beklemeden ama onları doğru şekilde yönlendirerek ilerlemeleri gerekiyor. Biz İmran’a hiçbir zaman ‘Sen yapamazsın, buraya gidemezsin’ demedik. İmran, yapacağına karar verdiği zaman bunu başarabilen bir kız çocuğu. Bütün ailelere söylüyorum; onlar bizim için bir cennet anahtarı. Her zaman yanındayız, yakınındayız. Kardeşimin herkese umut olacağını biliyorum ve onunla gurur duyuyorum" dedi.