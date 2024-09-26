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Akraba evinde 9 aylık hamile eşini tekme tokat dövdü: Saldırgan koca tutuklandı

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#Kadına Şiddet#Samsun#Hamile
Oluşturulma Tarihi: Eylül 26, 2024 17:02

Samsun'da kıskançlık meselesi yüzünden tartıştığı 9 aylık hamile eşini darp ettiği iddia edilen koca çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akrabalarının evine misafirliğe gelen R.K., burada 9 aylık hamile 1 çocuk annesi eşi F.K.'yi kıskançlık meselesi yüzünden çıkan tartışmada tekme tokat darp etti.

Akraba evinde 9 aylık hamile eşini tekme tokat dövdü: Saldırgan koca tutuklandı

F.K.'nin şikayeti üzerine R.K., Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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#Kadına Şiddet#Samsun#Hamile

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