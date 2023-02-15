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9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı

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#Kahramanmaraş#Pazarcık #Deprem
9 aylık hamile eşini deprem sırasında balkondan atarak kurtardı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:48

Kahramanmaraş'ta deprem sırasında gece mesaisinden gelen Murat Aktaş, 9 aylık hamile eşinin hayatını balkondan atarak kurtardı. Depremden iki gün sonra İstanbul’da bir hastanede doğum yapan Tuba Aktaş, “Evimiz birinci katta olduğu için hemen balkona koştuk ve eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı" dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki, 10 ilin etkilendiği depremlerde enkaz altında kalarak yaralanan bazı vatandaşlar, İstanbul'da farklı hastanelere getirilerek tedavi altına alındı. Esenyurt’ta bulunan özel bir hastaneye getirilen depremzedeler, burada tedavi altına alınırken, 9 aylık hamile kadın hastanede doğum yaptı. Çeşitli yerlerinden yaralanan hastalar yapılan tedaviler sonrasında durumlarının daha iyiye gittiğini ve yavaş yavaş iyileştiklerini belirtti. Deprem esnasında yaşadıklarını anlatan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

“EŞİM BENİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI”

Depremden iki gün sonra İstanbul’a gelerek doğum yapan Tuba Aktaş, “Gece saat 04.16 civarında sallanmaya başladık, evimiz birinci katta olduğu için hemen balkona koştuk ve eşim beni balkondan aşağı attı. Toprak zeminin üzerine düştüğüm zaman karnımdaki bebeği kaybettiğimi düşündüm. Binadan biraz uzaklaşınca bina bir anda yıkıldı ve komşularımızın hepsi enkazın altında kaldı. Sonrasında sancılarım başladı ve hastaneye giderek bebeğimizin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Ne yapacağımızı bilmiyorduk, telefonlar bozuktu. Ablam İstanbul’da oturduğu için buraya geldik, burada hiç kimseyi tanımıyorduk, bu hastaneye geldik ve durumumuzu anlattık, Allah razı olsun bu hastanedekiler bize yardımcı oldular” dedi.

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“BİRİNCİ KATTA OTURDUĞUMUZ İÇİN KAÇABİLDİK”

Depremde hamile karısını evin balkonundan atarak kurtaran Murat Aktaş, “Ben gece vardiyasında çalıştığım için eve yeni gelmiştim, lavaboya doğru gittiğim sırada depremi hissettim ve hemen eşimi balkona götürerek aşağı attım daha sonra ben de kapıdan çıktım. Biz aile apartmanında oturuyorduk, birinci katta oturduğumuz için kaçabildik ama bizim dışımızda kimse kaçamadı hepsi yıkılan binanın altında kaldı. Eşimi alarak evimizin yakınında bulunan bir anaokuluna götürdüm ve iki gün orada kaldık, daha sonra doğum için yola çıktık ve bu hastaneye geldik ve oğlumuz burada sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi” şeklinde konuştu.

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#Kahramanmaraş#Pazarcık #Deprem

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