9 adımda okula dönüş

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre okulların birinci dönemi 9 Eylül’de başlayacak ve 17 Ocak 2025’te sona erecek. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1’inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 2-6 Eylül’de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek. Yeni eğitim ve öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erten Gökçe, ebeveynlere şu tavsiyeleri verdi:

1- Anne babalar çocuklarını hazırlamak amacıyla onlarla konuşmalı.

2- Okullar açılmadan önce birlikte okula gidilmeli.

3- Çocuk okuldaki öğretmenlerle tanıştırılmalı.

4- Çocuğa okul ortamı gösterilip bu yeni başlangıçta nelerin değişebileceği konuşulmalı.

5- Okul öncesinden ilkokula geçişte derslerin biraz değişeceği ama yine teneffüslerin olacağı anlatılmalı.

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6- Çocuğa yeni arkadaşlarının olacağı söylenmeli.

7- “Sabah seni bırakacağız, akşam alacağız” gibi güven verici ifadeler kullanılmalı.

8- “Okuldayken çok güzel zaman geçireceksin, oyunlar oynayacaksın, arkadaşlarınla etkinlikler yapacaksın, çok mutlu olacaksın” gibi onu rahatlatacak ifadelere başvurulmalı.

9- Okuldaki derslerde pek çok yeni bilgiye sahip olacağı ve eğleneceği anlatılmalı.

UYKU SAATLERİ DÜZENE GİRMELİ

- Prof. Dr. Vesile Alkan (Pamukkale Üniversitesi): “Ebeveynler; öncelikle çocukların uyku saatlerini ayarlayarak dijital platformlardan uzaklaşmalarını sağlamalı. Ayrıca okulun başlayacak olduğunu fark ettirmek için birlikte okul alışverişi yapılmalı ve çalışma ortamının düzeni sağlanmalı. Özellikle ortaokul ve lise düzeyindeki çocuklarla geçen dönemin olumlu ve olumsuz durumlarını hatırlatacak sohbetler yapılmalı ve yeni dönemi planlamaları konusunda teşvik edilmeliler.”

İLK GÜNÜ KONUŞUN

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- Prof. Dr. Özlem Baş (Hacettepe Üniversitesi): “Ebeveynler, okuldan eve ilk geldiği gün çocuklarıyla neler yaşadığını konuşup onun duygularını paylaşmalı. Heveslerini yüreklendirici konuşmalarla perçinlemeli, tüm olumlu davranışlarını takdir ederek pekiştirmeli. Çocuğunuzun bu özel gününde sizden duyacağı övgü ifadeleri, kendisiyle ilgili özsaygı geliştirmesini sağlar.”

İŞTE TAKVİM

- 9 Eylül’de başlayacak olan birinci dönemin ara tatili, 11-15 Kasım’da. Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025’te başlayacak ve 31 Ocak 2025’te sona erecek. İkinci dönem, 3 Şubat 2025’te başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma günü tamamlanacak. İkinci dönem ara tatili de 31 Mart 2025’te başlayıp, 4 Nisan 2025’e kadar sürecek.