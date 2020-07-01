8’inci torun

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kızı Esra Albayrak’ın doğum haberini alır almaz, Ankara’daki yoğun mesaisine ara verip İstanbul’a geldi ve torununu gördü. Geceyi ailesiyle birlikte geçiren Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte dün yeniden Ankara’ya döndü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak’ın 4. çocukları önceki gece dünyaya geldi. Bebeğe, Hamza Salih adı verildi. 4. kez baba olmanın sevincini sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Albayrak, “Rabb’imize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” ifadelerini kullandı.

Albayrak çiftinin Ahmet Akif, Sadık Eymen ve Emine Mahinur adında 3 çocuğu daha bulunuyor. Sümeyye Erdoğan Bayraktar ve Selçuk Bayraktar’ın Canan Aybüke adında bir kız çocuğu, Bilal-Reyyan Erdoğan’ın da Ömer Tayyip ve Ali Tahir adlı iki oğlu, Fatıma Serra adlı bir kızı var.