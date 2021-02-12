8'inci sınıflar ne zaman okula gidecek? Önemli açıklamalar

8'inci sınıflar ne zaman okula gidecek sorusu cevap buldu. Okulların açılış tarihi hakkında açıklama yapan Ziya Selçuk, 8'inci sınıfların yüz yüze eğitime başlayacağı tarihi de duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılışı ile ilgili şu açıklamalarda bulunmuştu.



15 Şubat pazartesi günü eğitime başlıyoruz. Köy okullarımızı tüm sınıflarda yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz. Okul öncesine verdiğimiz önem bellidir. 15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da açma kararı verdik. İlkokullarımız açılması kararını verdik, yine seyreltilmiş şekilde haftanın 2 günü olarak devam edecektir.

1 Mart tarihinde sınav dönemindeki öğrencilerimiz de tam zamanlı olarak açılacak. Sokağa çıkma kısıtlaması olan gün ve saatlerde öğrencilerimiz izinli sayılacaktır.

Dolayısıyla 8'inci sınıf öğrencileri, 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime başlayacak.