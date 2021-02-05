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Gündem
Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)
Haber Giriş: 05.02.2021 - 03:58 | Son Güncelleme:

8’inci kattan atladığı iddia edilen kişi ağır yaralandı

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8’inci kattan atladığı iddia edilen kişi ağır yaralandı
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Zonguldak'ta, apartmanın 8’inci katından atladığı iddia edilen A.Ö.U. (28) adlı genç kadın, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında İncivez Mahallesi Binbaşı Tahsin Sokak’ta meydana geldi. Apartmanın 8’inci katında oturan A.Ö.U., henüz belirlenemeyen nedenle aşağıya atladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan A.Ö.Ü., ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan A.Ö.Ü., yoğun bakımında tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olayın ardından apartmanda ve evde inceleme yaptı. Olay anında evde olduğu değerlendirilen genç kadının erkek arkadaşı ve apartmanda oturanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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