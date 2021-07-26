8’inci harika Boğaz’dan geçti

‘GÜZEL KIZ’ anlamındaki ‘Dilber’in Özbekçe yazılışı olan ‘Dilbar’, dün Marmara Denizi’nden İstanbul Boğazı’na geçiş yaptı. Dev yatın Boğaz’dan süzülerek geçişi sırasında birçok kişi cep telefonlarına sarılarak, fotoğraflar çekti. Güvertesinde helikopter de taşıyan yatın mürettebatı da İstanbul’un güzelliklerini izledi. Alisher Usmanov, Rusya’nın facebook’u sayılan ve milyonlarca üyesi olan vk.com sitesinin sahibi. Bu nedenle Usmanov’a verilen bir diğer isim de “Rusya’nın Zuckerberg’i”. Usmanov 13.5 milyar dolarlık servetiyle Rusya’nın üçüncü, dünyanın ise 71’inci zengin insanı olarak biliniyor.

20 LÜKS ODASI VAR

Uzunluğu 156 metre, genişliği 24 metre. İç hacim olarak dünyanın en büyük yatı kabul edilen ‘Dilbar’, Almanya’daki Lurssen Tersanesi tarafından 2016 yılında suya indirildi. Dev bir yüzme havuzu bulunan ‘Dilbar’, aynı zamanda güvertesinde bir helikopter de taşıyor. ‘Dilbar’daki 20 lüks odada toplam 36 misafir konaklıyor ve toplamda mürettebat sayısı 96. Yatın maliyetinin 800 milyon dolar ile 1 milyar dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

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