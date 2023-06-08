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8'i çocuk 9 kişinin öldüğü yangın, elektrikli sobadan çıkmış

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#Bursa#Yıldırım#Yangın Faciası
8i çocuk 9 kişinin öldüğü yangın, elektrikli sobadan çıkmış
Oluşturulma Tarihi: Haziran 08, 2023 10:58

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 8'i çocuk, 9 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi. Kararda, yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı, ölen anne Amina Eltaha Elmuse'nin bilgisizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu, olay yerinde şüpheli davranış sergileyen kişilerin ise bulunmadığı belirtildi.

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Değirmenönü Mahallesi Bıçakçı Bayır Sokak'ta 4 katlı binanın 2 katındaki evde, geçen yıl kasım ayında çıkan yangında Suriye uyruklu Amina Eltaha Elmuse, çocukları Yasir (1), Muhammed (3), Ahmed (4), Gerem (6), Merem (9), Ali Aljasem (10) ile yeğenleri Ahmed ile Ali El Cesim kardeşler hayatını kaybetti. Yangın sırasında dışarıda olup, alevlere müdahale etmek isterken dumandan zehirlenen baba Hüseyin Aljasem ile 4'üncü katta mahsur kalıp, etkilenen 3 kişilik Suriyeli aile de hastanede tedavi oldu.

KİMSEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 3 savcının, 'taksirle yangına neden olma' suçlaması ile yürüttüğü soruşturma, takipsizlikle sonuçlandı. Yangında eşi ve 6 çocuğunu kaybeden Hüseyin Aljasem ile ölen diğer 2 çocuğun babası Amir El Cesim, ifadelerinde kimseden şikayetçi olmadıkları belirtti.

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Takipsizlik kararında yer alan bilirkişi raporuna göre, yangının elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtildi. Raporda, dairenin giriş kısmının sağında yer alan ilk odada çıkan yangına ilişkin, 'Elektrikli sobanın hararetinin odada bulunan poliüretan malzemeli tekstil malzemelerini tutuşturması sonucu meydana gelme ihtimali yüksek görülmüştür' denildi. Raporda ayrıca anne Amina Eltaha Elmuse'nin, kolay yanan tekstil malzemelerini hatalı kullanımı, bilgisizliği ve tedbirsizliği nedeniyle kusurlu olduğu belirtildi.

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ŞÜPHELİ DAVRANIŞI OLAN YOK

Kimya İhtisas Dairesi'nin raporuna göre de 9 kişinin karbonmonoksit zehirlenmesi ve alev yanıkları nedeniyle öldüğü kaydedildi. CD ve görüntü izleme tutanağında da olay yerinde şüpheli davranış sergileyen kişilerin bulunmadığına işaret edildi. 'Çok sayıda kişinin ifadelerinde de yangının başka birine izafe edilecek kasta ve taksire dayalı eylemi sonucunda gerçekleştiğine dair yeterli şüphe oluşturacak somut delil elde edilemediği' yönünde ifadelerin yer aldığı kararda; suçun yasal unsurlarının oluşmadığı ve kovuşturmaya yer olmadığı aktarıldı.

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#Bursa#Yıldırım#Yangın Faciası

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